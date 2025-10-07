Cerrar X
Nuevo León

NL presentó una baja del 61% en homicidios dolosos: Harfuch

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que Nuevo León logró una disminución del 61% en homicidios dolosos y destacó la captura de Ricardo 'N'

  • 07
  • Octubre
    2025

Durante la conferencia matutina de este martes, Omar García Harfuch informó que Nuevo León presentó una baja del 61% en homicidios dolosos comparando el periodo de septiembre de 2024 a septiembre de 2025.

Dicha cifra es parte del esfuerzo estatal y federal por contener la violencia en la región.

Captura de objetivo prioritario

Entre los avances más significativos, Harfuch destacó la detención de Ricardo “N”, alias El Ricky, calificado como objetivo prioritario en las operaciones de seguridad del estado.

“Con la captura de ‘El Ricky’ y la estrategia de presencia en territorio estamos demostrando que las acciones coordinadas pueden revertir la inseguridad”, dijo.

nl-61-homicidios.jpg

Impacto en otros estados replicado en NL

También aludió a los datos nacionales presentados por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre la reducción del 32% en homicidios diarios a nivel país, pero enfatizó que Nuevo León se encuentra entre las entidades que más han descendido, con captura de objetivos en su territorio como demostración de los resultados locales.

A pesar del descenso, Harfuch reconoció que mantener esta tendencia requiere de vigilancia constante, coordinación interinstitucional y acciones focalizadas en zonas de riesgo.


