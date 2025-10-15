Cerrar X
Nuevo León

NL se consolida como motor de México con una economía sólida

Con más de 90 mil millones de dólares en inversión extranjera y 396 proyectos confirmados, NL impulsa su crecimiento industrial y comercial de cara al Mundial

  • 15
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Economía de Nuevo León, a cargo de Betsabé Rocha Nieto, destacó que el estado atraviesa su mejor etapa económica en los cuatro años de gobierno, consolidándose como líder nacional en crecimiento, inversión y competitividad de cara al Mundial FIFA 2026.

“Hoy podemos decir con certeza que Nuevo León está en su mejor momento. Más allá de cifras, estos resultados representan historias de éxito y bienestar para miles de familias que forman parte de este gran motor económico”, afirmó Betsabé Rocha Nieto, al presentar los avances del sector económico estatal.

Durante el programa Nuevo León Informa, Rocha Nieto resaltó que la entidad es primer lugar nacional en generación de empleo, con más de 32 mil puestos nuevos entre enero y abril, y que ha superado a la Ciudad de México en ingreso promedio por hogar.

La funcionaria señaló que Nuevo León ha atraído más de 90 mil millones de dólares en inversión extranjera, con 396 proyectos confirmados, la mitad de ellos nuevas inversiones y la otra mitad expansiones de empresas que confían en el talento, infraestructura y paz laboral del estado.

El liderazgo económico también se refleja en la formalidad laboral, la educación de la población económicamente activa y el impulso a micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 90% de las compañías locales. A través de programas como Pymes Innovadoras y Pymes Competitivas, se han otorgado más de 8 mil 700 millones de pesos en créditos y 44 mil horas de asesoría especializada.

“Cuando más empresas vienen, se instalan y crecen en Nuevo León, confirman que aquí encuentran talento, logística e infraestructura para hacer de sus negocios historias de éxito”, enfatizó Rocha Nieto.

Con políticas enfocadas en innovación, talento y desarrollo sostenible, la Secretaría aseguró que el estado está listo para enfrentar los retos globales que implica el Mundial FIFA 2026, consolidando su posición como motor económico de México.

“Si a Nuevo León le va bien, le va bien a México. Seguiremos trabajando unidos para que este gran momento se traduzca en un futuro de prosperidad compartida”, concluyó.


