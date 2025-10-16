NL se consolida como referente internacional: Administración

La Secretaría de de Administración brindó avances sobre su cuarto informe de gobierno.

La titular Gloria María Morales, informó que la dependencia a su cargo se basó en tres grandes ejes para su desarrollo: compras públicas, gobierno digital y capital humano

Afirmó que la construcción de Transformación Integral del Sistema de Contratación Pública se busca mejorar la calidad del gasto y optimizar el uso de recursos públicos. Este sistema se ha construido con organismos internacionales que toman a Nuevo León como una referencia en administración.

Aseguró que las alianzas internacionales es una forma de garantizar a la ciudadanía la transparencia en el uso de recursos, incluida la Red Ibenoamericana de Contrataciones Pública y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Sustentable.

Con base a los diagnósticos fundamentales como la evaluación del MAPS, se informó que se llevó un proyecto de transformación, lo que la titular afirmó que posicionó al Estado como referente internacional.

"Convirtió a Nuevo León en 2024 en el primer estado a nivel mundial a obtener su aprobación." explicó la secretaria.

Al compartir este modelo en contratación pública en Foros de alto nivel Corea, Paraguay, Chile y Costa Rica, y recibir el premio a la práctica innovadora y la Mención Honorífica en la categoría anticorrupción de la Cumbre Mundial de Gobierno Abierto 2025, entre las 164 iniciativas de 70 gobiernos de 34 países.

Recalcó que el contar con personal profesional es fundamental para el desarrollo de la administración, por lo que se llevó a cabo una capacitación del 100%, así como una maestría en Compras Públicas y el Semillero de formadores.

Con la transformación digital, se adoptó un estándar de datos abiertos, además de crear un Sistema Electrónico Transaccional de Compra Pública, lo que dará un perfil diferente a la adquisición de bienes y servicios.

Afirmó que para se impulsa la Ley de Contratación Pública para modernizar la forma que el Estado compra en un beneficio para la ciudadanía y el cambio de paradigma sobre el concepto de adquisición.

"Estamos trabajando por diferentes frentes con sociedad civil, con Consejo Nuevo León, con actores clave como medios de comunicación también para impulsar esta nueva iniciativa. Es un modelo nuevo que va a traer elementos que la van a hacer distinta, en temas de apoyo a grupos vulnerables, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, el Sello Mujer y temas relacionados con el medio ambiente" detalló Morales.

Morales afirmó que durante la gestión del Gobernador Samuel García se acumular 921 millones de pesos de ahorro en compras públicas, demostrando la eficiencia del gasto público en programas aplicados.

Se celebró Provee Nuevo León, lo que se consolidó como el "evento de compras públicas más grandes de México" en su edición 2025, con 60 stands de dependencias locales y estatales; además de cuatro paneles internacionales y

compras con enfoque de género, en apoyo de la creación de ambientes favorables para las mujeres.

A través de Conectate Nuevo León, se instalaron 365 nuevos puntos de Internet gratuito, lo que suman 565 puntos activos con 900,000 usuarios registrados y más de 80,000 accesos diarios.

La titular aseguró que al invertir en la infraestructura moderna y segura, se fortalece la ciberseguridad en la entidad, con estándares internacionales, colaboración estratéhica BID y tecnología modernizada.

Aseguró que los ahorros son invertido en diversas dependencias, dependiendo sus respectivas necesidades.

"Se han utilizado correctamente. Un ejemplo muy claro es la renovación de parte de nuestra flotilla [...] se van destinando a incrementar la cantidad de bienes y servicios que cada dependencia necesita." explicó la titular.

