NL se une al equipo norteamericano de expertos en oso negro

Nuevo León dio un paso histórico en materia de conservación al integrarse al North American Bears Expert Team (NABET), convirtiéndose en la única entidad de México con especialistas dentro de este grupo internacional dedicado al manejo y protección del oso negro americano.

Durante la conferencia Nuevo León Informa, el director de Parques y Vida Silvestre, Luis Andrés Herrera Sosa, anunció que los expertos Marcela Aguayo, coordinadora de Medicina de la Conservación, y Andrés Ríos, director de Vida Silvestre, fueron invitados a sumarse a este equipo de alto nivel.

“Con esta invitación se convierten en los únicos miembros mexicanos dentro del NABET, lo que reconoce el trabajo técnico que realizamos en Nuevo León en el monitoreo y manejo del oso negro americano”, destacó Herrera Sosa.

Añadió que esta integración permitirá acceso directo a estrategias y protocolos internacionales, fortaleciendo la voz de México en la toma de decisiones sobre la conservación de la especie a nivel continental.

El NABET reúne especialistas de Estados Unidos, Canadá y ahora México, enfocados en investigación, sanidad, manejo y conservación en campo.

A esta distinción se suma la medalla nacional al Mérito Profesional en Ciencias Biológicas “Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus”, otorgada a Andrés Ríos por la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, reconocimiento que reafirma el liderazgo del estado en la protección del oso negro.

La dependencia informó que en Nuevo León se han atendido 288 casos de rescate o manejo de osos mediante protocolos adecuados, además de fortalecer la capacitación del personal en foros internacionales como el International Human Bear Conflicts Workshop y la Asociación Internacional para la Investigación y Manejo de Osos (IBA).

También se resaltaron casos de éxito como las rehabilitaciones de los ejemplares conocidos como Oso 124, Oso 127 y Oso Galeana.

Por último, se reiteraron recomendaciones a la ciudadanía ante un encuentro con un oso: mantener la calma, guardar distancia, hacer ruido para ahuyentarlo y evitar tomar fotografías o alimentarlo.

Comentarios