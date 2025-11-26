NL suma 200 policías y crea División Caminos rumbo al 2026

Nuevo León dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su seguridad pública con la incorporación de 200 nuevos policías de Fuerza Civil, con lo que el estado alcanza 6 mil 800 elementos y se encamina a cumplir su meta sexenal de 7 mil efectivos un año antes de lo previsto, rumbo al Mundial 2026.

En la ceremonia de graduación realizada en el Campo Policial 1, el gobernador Samuel García Sepúlveda también presentó la Nueva División de Caminos y entregó 200 camionetas tipo SUV y Durango que reforzarán la vigilancia en toda la red carretera del estado.

“El próximo año llegaremos a los 7 mil policías para cumplir la meta sexenal antes del Mundial. Hoy también inauguramos la División Caminos, indispensable para patrullar las nuevas carreteras del estado”, señaló el mandatario.

García destacó que Fuerza Civil se ha posicionado como la mejor policía de México y América Latina, con altos niveles de confianza y aprobación ciudadana.

Adelantó que en enero llegará un nuevo helicóptero Black Hawk, más patrullas, vehículos tácticos y más elementos para robustecer la corporación.

El titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, dio la bienvenida a los recién graduados y reconoció la inversión estatal en infraestructura, equipo, armamento y la creación de la División Caminos, la cual contará con 200 unidades diseñadas para patrullar desde zonas desérticas hasta regiones de sierra.

“Esta división será el primer rostro de Nuevo León para los visitantes del Mundial, una policía de caminos confiable, servicial y siempre presente”, afirmó.

Durante el acto se entregaron reconocimientos a elementos destacados en disciplina, liderazgo, mérito académico, servicio y espíritu de cuerpo.

Más tarde, el gobernador participó en el Congreso Internacional de Inteligencia Policial y Criminal, donde subrayó la importancia de fortalecer la cultura de la información, mejorar protocolos y estrechar la cooperación entre corporaciones de todos los niveles de gobierno de cara a los desafíos de seguridad rumbo al Mundial 2026.





