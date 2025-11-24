NL, único estado en renovar al 100% su transporte público: Samuel

En el marco de la reestructuración y renovación del sistema de transporte público, el gobernador Samuel García entregó este lunes 20 nuevas unidades de transporte a la Ruta 301 Revolución, destacando la inversión en tecnología de primer mundo para beneficio de los ciudadanos.

El mandatario estatal enfatizó la transformación del sistema de transporte durante su administración, contrastándola con el pasado.

"Hace cuatro años ningún camión tenía GPS, estábamos a la buena de Dios y nos decían, si salieron a tiempo, si van a llegar con la frecuencia y el horario, ¿y qué veíamos? filas y filas y filas, no había manera de exigir", aseveró García.

El gobernador señaló que Nuevo León es la única entidad en el país que se encuentra en un proceso integral para renovar la totalidad de su parque vehicular de transporte público.

La entrega de autobuses, que forman parte de la estrategia para optimizar el servicio sin afectar la cobertura, beneficiará directamente a 79,276 habitantes que utilizan la ruta en el Sector Contry y la zona centro de Monterrey.

Como parte de las mejoras, Abraham Vargas Molina, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y encargado de despacho de la Dirección General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, anunció una significativa extensión en el recorrido de la ruta.

"Ponemos en operación 20 autobuses y una ruta nueva... En esta ocasión hemos extendido el recorrido de la ruta de tal forma que pueda, a través de Juárez y Guerrero, llegar hasta la Uni", detalló Vargas Molina.

Esta extensión logrará unir los dos campus principales de la Universidad (Campus Mederos a Ciudad Universitaria, en los límites de Monterrey y San Nicolás de los Garza) mediante una ruta segura, cómoda, sostenible y, crucialmente, con una frecuencia de paso no mayor a los quince minutos.

La reestructuración del servicio de transporte público busca garantizar una movilidad más eficiente y accesible para todos los usuarios del Área Metropolitana de Monterrey.

En el evento estuvieron presentes Oscar Maya Sánchez, comandante de la Unidad Especializada para Transporte de Fuerza Civil, además de los transportistas Jorge Ayala y Gerardo Rodríguez.

