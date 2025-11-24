Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_24_at_7_00_32_PM_26d6074b27
Nuevo León

NL, único estado en renovar al 100% su transporte público: Samuel

El gobernador entregó 20 nuevos autobuses para la Ruta 301 y anunció su ampliación hasta Ciudad Universitaria y beneficiar a más de 79,000 usuarios

  • 24
  • Noviembre
    2025

En el marco de la reestructuración y renovación del sistema de transporte público, el gobernador Samuel García entregó este lunes 20 nuevas unidades de transporte a la Ruta 301 Revolución, destacando la inversión en tecnología de primer mundo para beneficio de los ciudadanos.

El mandatario estatal enfatizó la transformación del sistema de transporte durante su administración, contrastándola con el pasado. 

"Hace cuatro años ningún camión tenía GPS, estábamos a la buena de Dios y nos decían, si salieron a tiempo, si van a llegar con la frecuencia y el horario, ¿y qué veíamos? filas y filas y filas, no había manera de exigir", aseveró García.

El gobernador señaló que Nuevo León es la única entidad en el país que se encuentra en un proceso integral para renovar la totalidad de su parque vehicular de transporte público.

La entrega de autobuses, que forman parte de la estrategia para optimizar el servicio sin afectar la cobertura, beneficiará directamente a 79,276 habitantes que utilizan la ruta en el Sector Contry y la zona centro de Monterrey.

Como parte de las mejoras, Abraham Vargas Molina, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y encargado de despacho de la Dirección General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, anunció una significativa extensión en el recorrido de la ruta.

"Ponemos en operación 20 autobuses y una ruta nueva... En esta ocasión hemos extendido el recorrido de la ruta de tal forma que pueda, a través de Juárez y Guerrero, llegar hasta la Uni", detalló Vargas Molina.

Esta extensión logrará unir los dos campus principales de la Universidad (Campus Mederos a Ciudad Universitaria, en los límites de Monterrey y San Nicolás de los Garza) mediante una ruta segura, cómoda, sostenible y, crucialmente, con una frecuencia de paso no mayor a los quince minutos.

La reestructuración del servicio de transporte público busca garantizar una movilidad más eficiente y accesible para todos los usuarios del Área Metropolitana de Monterrey.

En el evento estuvieron presentes Oscar Maya Sánchez, comandante de la Unidad Especializada para Transporte de Fuerza Civil, además de los transportistas Jorge Ayala y Gerardo Rodríguez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_25_at_1_31_49_AM_7d3aae69ec
Estado abre diálogo para negociar paquete fiscal 2026
PRINCIPAL_6e81a66c38
UANL será sede de la cuarta Jornada de Acupuntura Médica
deportes_tigres_femenil_campeon_2025_bbeefc263f
Nuevo León liga 11 años conquistando títulos de Liga MX
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_inflacion_05bd0b8f6f
Se ubica inflación en 3.61%; influye alza en electricidad
inter_trump_d7569a339e
Cae la aprobación de Trump por su gestión económica
Whats_App_Image_2025_11_25_at_1_36_29_AM_9fe4222845
Depurarán expedientes en Tribunal de Justicia
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
Whats_App_Image_2025_11_22_at_6_18_50_PM_e5755158aa
Mexico Opera Studio retrata la realidad migrante con obra
publicidad
×