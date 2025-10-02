Cerrar X
Nuevo León

No se valen las leyes con dedicatoria: Adrián de la Garza

El alcalde de Monterrey criticó la posible reforma que limitaría a mujeres la candidatura en 2027 y afirmó que buscan bloquear su aspiración

  • 02
  • Octubre
    2025

Ante la posibilidad de imponer solo mujeres a la gubernatura en el 2027, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aseguró que ‘no se valen las leyes con dedicatoria’, ya que lo hacen para que él no sea candidato en el 2027.

Durante las últimas semanas se ha discutido sobre una reforma electoral que, por un lado, unos buscan que, para que Nuevo León tenga a su primera mujer gobernadora, solo se postulen mujeres a este puesto, y otros quieren que eso se postergue hasta el 2033, ya que sería imponer candidatos a los partidos a estas alturas. 

Ante esto, De la Garza aseguró que no es justo para los ciudadanos imponer a una persona, ya que es su derecho elegir a quien quieren que los gobierne. 

“Cuando empiezan a meterle cosas, para parar o evitar que alguien llegue, sobre todo tratar que alguien llegue a fuerza, es donde se empieza a boicotear la democracia de un país y de un estado tan importante como Nuevo León; no se valen las leyes con dedicatoria, es trampa y no para mí, es trampa para toda la gente; hay que ponerlo a la disposición a través de los procesos electorales y que sea la gente que decida, porque Nuevo León tiene el derecho de elegir a la o el personaje que crea que es lo mejor para este estado. 

“La experiencia de por quiénes hemos votado nos sirve para decidir más adelante; ya la gente está pensando qué es lo que debe hacer y lo que quieren hacer algunos es inventar una ley y decir, sí, pero nada más puedes votar por esta persona y eso no se vale”, dijo el alcalde Adrián de la Garza.

En ocasiones anteriores, Adrián de la Garza ha asegurado que, como cualquier político, sí aspira a la gubernatura del estado y que, ante eso, algunos grupos buscan bloquearlo para que en el 2027 no pueda ser candidato. 

“Lo que están buscando es que no sea candidato, pero yo espero que tanto el Congreso como las autoridades correspondientes tomen una decisión justa, no para mí, sino el derecho que tienen los ciudadanos de elegir a quien quieren que los gobierne. 

Será en los próximos meses que desde el Congreso definan cómo manejarán la reforma electoral, ya que tienen una orden por parte del Instituto Estatal Electoral para garantizar la paridad de género en las elecciones del 2027.


