No será obligatorio transporte escolar; Movilidad y Educación

Las Secretarías de Educación y de Movilidad apoyarán a los planteles educativos para establecer planes de traslado de estudiantes, aunque aseguraron que esta medida no será obligatoria.

En la iniciativa de ley presentada en el Congreso se establece que escuelas privadas y públicas “elaborarán un programa de transporte escolar, tomando en cuenta las bases que al efecto expida la autoridad educativa estatal en conjunto con la autoridad estatal en materia de movilidad”. Sin embargo, durante una mesa de trabajo, tanto Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, como Juan Paura, secretario de Educación, aclararon que habrá colegios exentos de presentar estos programas.

“Si ustedes la pueden ver (la iniciativa), en ningún lado dice obligatorio, revísenla, en ninguna parte dice que es obligatorio. Ahí dice que las escuelas deben presentar un plan, pero también que las autoridades van a poner todo lo necesario de su parte para que se pueda elaborar ese plan. Es decir, el plan se va a realizar en forma conjunta entre autoridades, padres de familia y directivos de los planteles”, señaló Villarreal.

El pasado 21 de julio, Villarreal presentó en el Congreso del Estado la iniciativa para reformar la Ley de Educación y establecer que las escuelas, desde preescolar hasta primaria, elaboren un plan de transporte escolar. El funcionario precisó que la intención es que los planteles diseñen planes de movilidad, más no obligarlos a contratar o disponer de transporte propio.

La propuesta indica que la medida y sus posibles costos quedarían en manos de las escuelas, y se aplicaría de manera paulatina a partir del ciclo escolar 2025-2026.

Actualmente, la Secretaría de Movilidad y la de Educación realizan un estudio para determinar qué planteles deberán implementar un plan de transporte escolar con el fin de disminuir el tráfico en sus alrededores.

Tras la mesa de trabajo, Paura informó que ya se analizan los planteles públicos y privados con mayores problemas de movilidad.

“De alguna manera (lo haríamos) tanto las autoridades municipales como la Secretaría de Movilidad y la de Educación, sociabilizaríamos con ellos. Esto para hacerles ver esta área de oportunidad y qué tendríamos que estar atacando”, explicó.

El funcionario puntualizó que los principales focos de conflicto se ubican en las zonas residenciales cercanas a la Carretera Nacional y en Cumbres, donde predominan los colegios privados. También se han hecho estudios en Guadalupe y San Nicolás, y próximamente se revisarán la zona poniente de Monterrey y Apodaca.

En total existen alrededor de 1,300 colegios privados en el estado, de los cuales se analiza cuáles presentan mayores problemas, ya que en las escuelas públicas la mayoría de los estudiantes acude caminando o en transporte público.

“Platicamos ya con 30 colegios en la Carretera Nacional, que es una zona con mucha incidencia. Detectamos que ahí son trasladados 120,000 niños, lo mismo en la zona de Cumbres. Pero eso no quiere decir que en las demás zonas no exista afluencia. Cada escuela tendrá que hacerlo: nosotros haremos las bases y cada plantel, de acuerdo con sus características, presentará su programa, al cual daremos seguimiento”, señaló Paura.

El regreso a clases en México iniciará el próximo 1 de septiembre y el gobierno estatal busca medidas para aliviar el tráfico en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Intensificarán programas de limpieza en escuelas

A 10 días del arranque del ciclo escolar, la Secretaría de Educación anunció que intensificará los programas de limpieza en los planteles para que los estudiantes regresen a clases en condiciones dignas.

El titular de la dependencia, Juan Paura, aseguró que desde hace días se trabaja en estas labores, pero que ahora se reforzarán.

Explicó que en las brigadas de limpieza participa todo el personal de la Secretaría y que hasta el momento ya se han atendido al menos 70 de las 200 escuelas con mayores problemas, aunque no especificó en qué zonas se encuentran.

“Nosotros identificamos los 200 planteles con mayor problemática, pero estamos trabajando con municipios, asociaciones gubernamentales y no gubernamentales y, desde luego, con los padres y madres de familia para atender la mayor parte de las escuelas afectadas”, señaló.

