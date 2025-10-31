Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_31_at_10_59_22_PM_0406292ca4
Nuevo León

Noche de Halloween llena calles de Monterrey con fiesta y dulces

También, jóvenes abarrotaron zonas de convivencia como Barrio Antiguo para celebrar con música y disfraces en una noche totalmente festiva.

  • 31
  • Octubre
    2025

Desde temprana hora, niñas y niños salieron acompañados de sus familias para recorrer calles de distintos sectores de la ciudad a pedir dulces. 

Las casas se sumaron a la celebración, lucieron adornos con calabazas, telarañas, luces naranjas y personajes de terror. Muchas familias prepararon mesas con dulces y botanas para recibir a los visitantes. 

WhatsApp Image 2025-10-31 at 10.59.21 PM.jpeg

Por la noche, los más grandes también tuvieron su espacio para celebrar. En el Barrio Antiguo se vivió un ambiente animado con música, disfraces y actividades temáticas. 

WhatsApp Image 2025-10-31 at 10.59.22 PM (1).jpeg

Se espera que esta noche, especialmente en puntos de convivencia siga llegando gente para sumarse al ambiente festivo.

WhatsApp Image 2025-10-31 at 10.59.20 PM.jpeg


