Nuevo León destaca por mejorar acceso y reducir gastos en salud

Nuevo León reporta avances significativos en materia de salud, al convertirse en el único estado del país que logró reducir el gasto de bolsillo y alcanzar el mayor acceso a los servicios médicos, aseguró la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla.

Marroquín Escamilla destacó que estos resultados son fruto de las acciones implementadas desde el comienzo de la gestión, enmarcadas en el programa “Cuidar tu salud”, que fortaleció el sistema estatal.

Entre los logros, sobresalen las coberturas universales contra el cáncer infantil, cáncer de mama y el programa Código Infarto, con los cuales se ha reducido la mortalidad por estas enfermedades.

La tasa de mortalidad por cáncer de mama bajó de 27.9 en 2020 a 23.6 en 2024 por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años.

La mortalidad por cáncer infantil disminuyó de 5.23 a 3.07 por cada 100 mil menores de 18 años.

Con Código Infarto, la tasa de mortalidad se ubicó en 11.11%.

Gracias a las estrategias “Asistimos con Amor” y “Ayudamos a Cuidar con Amor”, que incluyen visitas domiciliarias para embarazadas y mujeres en puerperio, la mortalidad materna alcanzó su nivel más bajo, pasando de 55.1 en 2021 a 19.60 en 2024.

Para la primera infancia, el programa “Alimentar con amor” impulsó la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, logrando incrementar la práctica del 40 al 70% y colocando 116 cabinas de lactancia en todo el estado.

Además, el programa “OYE” ha realizado 29 mil tamizajes auditivos en recién nacidos, detectando 55 casos de sordera, de los cuales 31 recibieron implantes cocleares.

En materia de salud mental, se han brindado 49,800 consultas a adultos y 5,969 consultas de paidopsiquiatría. También, con el programa “Cuida tu salud, estás a tiempo”, se atiende a más de 340 pacientes con sobrepeso y obesidad.

Marroquín Escamilla reconoció que aún existen retos, como consolidar el modelo de calidad en la atención médica y concretar la construcción del nuevo Hospital Infantil. Sin embargo, aseguró que el modelo de salud de Nuevo León “es hoy una estrategia que funciona”.

