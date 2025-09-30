Cerrar X
Nuevo León

Nuevo León encabeza primera reunión de turismo sostenible

Los objetivos de la Comisión son impulsar el turismo sostenible, preservar los atractivos turísticos y generar beneficios para las comunidades

  • 30
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Turismo de Nuevo León encabezó la Primera Reunión de Enlaces de la Comisión de Sustentabilidad de la Unión de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), efectuada de manera virtual con la participación de 40 funcionarias y funcionarios estatales, así como de la consultora Sustentur.

La secretaria Maricarmen Martínez Villarreal dio la bienvenida a las y los asistentes y refrendó los objetivos de la Comisión: impulsar el turismo sostenible, fomentar la adaptación al cambio climático, preservar los atractivos turísticos y generar beneficios para las comunidades.

EH UNA FOTO - 2025-09-30T144028.693.jpg

Durante la sesión, la Dirección de Planeación de Política Turística Sostenible explicó la integración y funcionamiento de la Comisión, mientras que Vicente Ferreyra, director de Sustentur, presentó los primeros tres proyectos:

  • Desarrollo de la política de turismo sostenible en México.
  • Documentación de mejores prácticas estatales en sostenibilidad turística.
  • Curso en línea sobre turismo sostenible para integrantes de ASETUR y el sector.

La Comisión de Sustentabilidad fue creada en la 61ª Asamblea Ordinaria de ASETUR en Ensenada, Baja California, donde se definieron cinco ejes estratégicos: Competitividad, Promoción, Sustentabilidad, Conectividad y Protección al Turista.

En este marco, Martínez Villarreal fue ratificada como titular de la Comisión.

Con esta primera sesión, ASETUR y las entidades federativas refuerzan su compromiso de avanzar hacia un turismo sostenible, resiliente y competitivo en beneficio del país.


Comentarios

