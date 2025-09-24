Nuevo León es líder nacional en empleos en sector manufacturero

El estado de Nuevo León ocupó el primer lugar a nivel nacional en empleo en establecimientos de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

Con 386,821 personas trabajadoras, la entidad encabeza este sector, según datos de la Secretaría de Economía de Nuevo León.

Al cierre de julio de 2025, el estado contaba con 733 establecimientos IMMEX, superando a cualquier otra entidad federativa en el país.

El crecimiento del sector en Nuevo León es notable. En lo que va del año, de enero a julio, se han registrado 11 nuevos establecimientos IMMEX, lo que representa una parte significativa de los 41 registros nuevos a nivel nacional.

En términos de empleo, el estado generó 3,385 nuevos puestos de trabajo directos en el sector IMMEX durante el mismo periodo.

Este crecimiento contrasta fuertemente con la tendencia nacional, donde se reportó una pérdida de 48,356 empleos en el mismo lapso.

La secretaria de Economía, Betsabé Rocha, afirmó que estos resultados confirman a Nuevo León como la columna vertebral del sector manufacturero de exportación en México.

"Cada empresa que llega y cada empleo que se genera fortalece nuestra economía y la calidad de vida de las familias", señaló Rocha.

De acuerdo con autoridades estatales, estos datos reflejan la solidez económica de Nuevo León y su capacidad para atraer inversiones, consolidando su posición como un referente industrial a nivel nacional.

