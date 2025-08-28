Nuevo león es primer lugar en formalidad laboral

Nuevo León reafirma su posición como uno de los motores económicos del país al reportar la menor tasa de informalidad laboral en México, de acuerdo con los datos del segundo trimestre de 2025 presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el estado registró una tasa de informalidad de apenas 33.7% entre su población ocupada, en contraste con el promedio nacional de 54.8%. Esta cifra posiciona a la entidad como líder en formalidad laboral a nivel nacional.

El informe, difundido por la Secretaría de Economía estatal, también destaca que Nuevo León mantiene una tasa de ocupación del 97.2%, lo que refleja un mercado laboral sólido y estable.

La entidad cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) de 3.0 millones de personas, equivalente al 61.5% de su población de 15 años y más. De ellas, 2.91 millones están ocupadas, mientras que 84 mil personas se encuentran en condición de desocupación, lo que representa una tasa de desempleo de 2.8%, ligeramente por encima del promedio nacional de 2.7%.

La secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha, destacó que estos resultados confirman la fortaleza del mercado laboral en la entidad.

“El compromiso del Gobierno del Estado es seguir generando condiciones de inversión y políticas públicas que permitan fortalecer el empleo formal, reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de las familias nuevoleonesas”, subrayó.

Comentarios