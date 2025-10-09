Cerrar X
Nuevo León

Nuevo León está "en tiempo y forma" en Movilidad: Samuel García

Por medio de redes sociales, García Sepúlveda brindó detalles sobre los proyectos de movilidad, así como la adquisición de unidades para mejorar en esta materia

  • 09
  • Octubre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García, informó que su administración va "en tiempo y forma" en materia de seguridad.

A través de un video, el mandatario estatal brindó detalles sobre los proyectos de movilidad que se construyen previo a la llegada del Mundial 2026.

"Más de 4,000 nuevos camiones ecológicos, cientos de transmetros eléctricos y nuevos transmetros para el metro" expresó García Sepúlveda.

En dichas imágenes, el gobernador afirmó que sus proyectos se están llevando a cabo en cuatro años, a comparación de lo realizado en las administraciones anteriores.

"En cuatro años hemos construido cuatro carreteras y vamos por tres más" exclamó el mandatario estatal.

También afirmó que continúan con la edificación de las líneas 4 y 6 del metro, proyectos que estima el propio gobernador, que se terminarán antes de su fin de administración.


