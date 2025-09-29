Nuevo León exporta primer KIA hecho en la entidad a Europa

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda dio inicio a la exportación a Europa del primer vehículo KIA 100% fabricado en Nuevo León, marcando un hito en la industria automotriz de la entidad.

Acompañado por Sam Young Kim, presidente de KIA México, y la Secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, el mandatario estatal presenció la salida del modelo K4 Hatchback Europeo desde la planta en Pesquería.

García Sepúlveda anunció además que la compañía coreana invertirá 150 millones de dólares en una expansión que generará 600 empleos, consolidando a Nuevo León como líder nacional en el sector.

“Este carro, el K4 hatchback, es 100% hecho en Nuevo León. Gracias a empresas como KIA seguimos siendo el principal referente de la industria automotriz en México”, subrayó el Gobernador, al destacar que este año la entidad exportará más de 66 mil millones de dólares, de los cuales el 30% corresponde al sector automotriz.

La primera entrega de vehículos tendrá como destino el Reino Unido, con planes de ampliarse a Portugal, España, Francia, Alemania, Estados Unidos y al mercado nacional.

Sam Young Kim agradeció el respaldo del Gobierno estatal y reconoció la calidad de la producción local.

"Los clientes europeos empezarán a recibir nuestras unidades de alta calidad hechas por todos ustedes con la más alta pasión y confiabilidad siguiendo la guía de nuestros valores y comportamientos KIA", señaló.

El evento contó con la presencia del senador Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel Garza, y legisladores federales y locales, quienes atestiguaron el arranque de esta nueva etapa para la automotriz.

La planta de KIA en Pesquería, distinguida con el premio JD Power por su calidad de manufactura, fortalece así la apuesta de la empresa por seguir expandiendo su producción desde Nuevo León hacia el mundo.





