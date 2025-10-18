Cerrar X
Nuevo León

Nuevo León impulsa deporte y se consolida como potencia nacional

Con el respaldo del gobernador se fortalecieron los valores, la infraestructura y el impulso al talento que hacen de Nuevo León el corazón deportivo de México

La directora del Instituto Estatal de cultura Física y Deporte (INDE), Melody Falcó Díaz, destacó que Nuevo León ha fortalecido su infraestructura deportiva y el desarrollo de sus altetas, consolidándose como una potencia nacional e internacional.

“Hace cuatro años decidimos convertir al deporte en un motor de orgullo, unión y transformación, y desde entonces no hemos dejado de avanzar”, afirmó Falcó.

El estado registró importantes logros en los últimos años: en los Juegos Panamericanos y Centroamericanos 2023, los atletas neoloneses obtuvieron 71 medallas, mientras que en los Juegos Olímpicos de París 2024, 15 atletas y cinco paralímpicos destacaron, incluyendo a Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera, quienes rompieron una racha de 20 años sin medallas olímpicas en clavados.

“Hoy rendimos cuentas con hechos, con resultados y con el orgullo de decir que el deporte en Nuevo León está más fuerte que nunca”, expresó la directora.

Durante este periodo, se invirtieron más de 305 millones de pesos en atletas de alto rendimiento y competencias nacionales, además de 30 millones en la rehabilitación de infraestructura deportiva, como la pista de atletismo del CARE, el Centro Acuático “Osmar Olvera” y el Estadio Bicentenario, con capacidad para 2,500 espectadores.

A nivel social, el INDE reactivó los Juegos Deportivos Escolares y Universitarios, con más de 135 mil participantes, y promovió programas como las Pausas Laborales y la Semana de la Activación Física, que beneficiaron a miles de personas.

Falcó Díaz reconoció el apoyo del gobernador Samuel García Sepúlveda y subrayó la creación de la Jefatura de Deporte Seguro, con políticas de tolerancia cero al acoso y hostigamiento.

“El deporte está en las calles, en las escuelas y en las empresas, porque el deporte es de todos y para todos”, enfatizó la directora, destacando la labor de entrenadores, familias, cuerpos técnicos y científicos del deporte que han contribuido a este crecimiento.

Con la vista puesta en el Mundial FIFA 2026, Nuevo León seguirá invirtiendo en instalaciones de primer nivel, atletas de excelencia y una comunidad más activa y unida.

“En Nuevo León, el deporte cumple y trasciende”, concluyó la titular del INDE, destacando cuatro años de logros que consolidan al estado como tierra de campeones.


