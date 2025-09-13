Cerrar X
Nuevo León

Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina

El Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, inauguró la Clínica de Rehabilitación Física de Mina y el Centro Comunitario Mina

  • 13
  • Septiembre
    2025

Para generar espacios de atención y oportunidades para todas las personas, el Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, inauguró la Clínica de Rehabilitación Física de Mina y el Centro Comunitario Mina.

Acompañado por la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera; la diputada local Melissa Peña y el alcalde de Mina, Edgar Molina, el mandatario destacó que ambas obras responden a la necesidad de acercar servicios médicos y sociales a la población, evitando traslados hasta Monterrey.

La Clínica de Rehabilitación, con una inversión de 8 millones de pesos, tendrá capacidad para atender a 200 personas con servicios gratuitos de terapia física, ocupacional, hidroterapia, psicología y estimulación temprana.

En tanto, el Centro Comunitario, construido con una inversión conjunta de más de 12 millones de pesos, beneficiará a más de 2 mil habitantes con espacios para talleres, actividades deportivas y apoyo social.

Durante la jornada, García Sepúlveda también entregó una cancha de futbol 7 en la Secundaria No. 29 Carlos Ledezma, como parte del programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, en preparación rumbo al Mundial 2026.

El gobernador resaltó que Nuevo León se mantiene como primer lugar en seguridad, salud y educación, además de avanzar en la reducción de la pobreza gracias al trabajo de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.

“Hemos logrado reducir hasta 70% la pobreza en el estado y en dos años queremos llegar a cero”, aseguró.

Por su parte, Martha Herrera señaló que gracias al trabajo colaborativo con el municipio se ha reducido la pobreza extrema en un 77% y la pobreza en un 56%, priorizando a niñas, niños, juventudes, adultos mayores, personas con discapacidad y jefas de familia.

Las nuevas instalaciones en Mina se suman a más de 71 obras impulsadas por el gobierno estatal en beneficio de más de 650 mil personas en todo Nuevo León.


