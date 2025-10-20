Cerrar X
Nuevo León

Nuevo León logra reducción histórica de pobreza extrema

Nuevo León alcanzó una histórica disminución de la pobreza extrema, fortaleciendo la infraestructura social, el acceso a alimentos con la estrategia Hambre Cero

  • 20
  • Octubre
    2025

El Gobierno de Nuevo León alcanzó una histórica disminución de la pobreza extrema, fortaleciendo la infraestructura social, el acceso a alimentos con la estrategia Hambre Cero, programas de apoyo, el sistema de cuidados y la prevención de la violencia.

Martha Herrera González, Secretaria de Igualdad e Inclusión, informó en Nuevo León Informa los avances del gobierno estatal, organizados en cinco ejes: sin pobreza extrema ni hambre, prevención y desarrollo, cuidado, no discriminación y alianzas estratégicas.

Desde 2021, la política social integral La Nueva Ruta ha permitido que 776 mil personas salieran de la pobreza y 94 mil de la pobreza extrema, logrando una reducción histórica del 77%, con Nuevo León en primer lugar nacional en este indicador y en acceso a servicios básicos y de salud.

Entre los programas más destacados se encuentra Hambre Cero, que ha beneficiado a 351 mil personas y se convirtió en modelo internacional, y Ayudamos a las Mujeres, que aumentó los apoyos de $800 a $2,000 pesos mensuales para fortalecer la independencia económica de mujeres y cuidadoras.

En infraestructura social, entre 2022 y 2024 se han invertido 442 millones de pesos, además de la creación del Sistema Estatal de Cuidados, la ampliación de la Red de Centros Comunitarios con espacios digitales y el apoyo a 344 organizaciones de la sociedad civil, multiplicando el impacto de la inversión pública por ocho.

Herrera González reiteró el compromiso del gobierno de avanzar hacia los “cinco ceros”: cero pobreza extrema, cero hambre, cero desigualdad, cero discriminación y cero violencias.

“La igualdad y la inclusión no son un destino, son la ruta del progreso en Nuevo León. Cuando el bienestar es compartido, el progreso se multiplica”, concluyó.


