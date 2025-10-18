Nuevo León reconoce y apoya a operadores del transporte público

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó la entrega de reconocimientos e incentivos económicos a operadores del transporte público, con el objetivo de agradeciendo su labor diaria y el servicio que brindan a la ciudadanía.

Acompañado del encargado del Despacho del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), Abraham Vargas, y del alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, el mandatario estatal exhortó a los operadores a seguir ofreciendo un servicio de calidad y a cuidar las nuevas unidades que forman parte de la reestructura del transporte.

“Hoy van a recibir su tarjeta con 3 mil pesos mensuales. Esto es un aliciente para que me ayuden a ponernos nuevos, a cuidar los camiones. Hemos ya renovado 4 mil unidades y ustedes son testigos: unidades con internet, clima, circuito cerrado y accesibilidad universal”, destacó García Sepúlveda.

El gobernador recordó que como parte de los apoyos, las mujeres podrán usar el transporte público de forma gratuita a partir de las 10:00 horas, mientras que los estudiantes contarán con una tarifa preferencial de 9.50 pesos.

Por su parte, Abraham Vargas reconoció la labor de los operadores y los invitó a expresar sus necesidades para mejorar el servicio y fortalecer la confianza ciudadana.

El alcalde Andrés Mijes felicitó a los trabajadores por hacer posible “mover una ciudad”, destacando que su labor representa historias cotidianas y es fundamental para la transformación metropolitana.

“Este reconocimiento no es solo por manejar bien, que ya es mucho, sino por sostener el ritmo cotidiano de Nuevo León y darle confianza a la vida de millones. Los operadores son literalmente los motores humanos de esta transformación”, afirmó.

En el evento participaron también el delegado de la Secretaría de Gobernación en el estado, Héctor Gutiérrez de la Garza; José Guillermo Martínez, representante de los operadores, así como diputados locales.

