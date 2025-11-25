Nuevo León restaura patrimonio rumbo al Mundial 2026

El Gobierno de Nuevo León anunció el fortalecimiento de los trabajos de restauración del patrimonio artístico e histórico, a través de la Secretaría de Cultura, con el objetivo de mostrar la mejor versión del Estado y dejar un legado cultural más allá del Mundial de Futbol 2026

Durante el Nuevo León Informa, la titular de la dependencia, Melissa Segura Guerrero, destacó que la conservación del patrimonio ha sido una prioridad en los primeros cuatro años de la actual administración, periodo en el que se han realizado 24 acciones en siete municipios, incluida una inversión cercana a los 50 millones de pesos.

Segura anunció tres nuevas intervenciones en esculturas emblemáticas de la capital: la Victoria Alada del Palacio de Gobierno, La Lagartera de Francisco Toledo y El Caballo de Fernando Botero, con inversión de 4 millones de pesos.

Los trabajos buscan que las piezas estén en óptimas condiciones a inicios de 2025, como parte del programa Ponte Nuevo, Ponte Mundial.

La Victoria Alada, una obra de cobre de más de tres metros creada alrededor de 1909, ya se encuentra en proceso de restauración por parte de la especialista Ingrid Jiménez Cosme, mediante técnicas de limpieza fisicoquímica, ablación láser, patinado y estabilización estructural.

En el caso de La Lagartera, ubicada en el Paseo Santa Lucía, el diagnóstico reveló daños como depósitos de sales, grietas y pérdida de recubrimiento.

“¿Qué es lo que se va a hacer ahí?, recuperar la estabilidad estructural, la dignidad estética, obviamente a través de una limpieza superficial y profunda, se harán resanes con los materiales compatibles, se estabilizarán las grietas y se hará una reintegración cromática”, detalló.

Su intervención incluirá limpieza profunda, resanes y reintegración cromática para recuperar su estética y estabilidad.

Finalmente, el Caballo de Botero, donado en 2008, será restaurado y reubicado hacia el Museo de Historia Mexicana, sobre una base más baja que permita mayor cercanía con el público.

“Además de hacer un trabajo de conservación también haremos un trabajo de reubicación al extremo poniente de la Explanada de los Héroes, hacia el Museo de Historia Mexicana”, comentó.

Segura Guerrrero resaltó que estas acciones buscan fortalecer la identidad, preservar la historia y consolidar un legado cultural para las futuras generaciones.

“Cada una de estas intervenciones es una apuesta por nuestra identidad, por nuestra historia y por el patrimonio histórico y artístico que queremos heredar en las próximas generaciones. En Nuevo León estamos convencidos que la cultura es un motor de orgullo, de cuestión, pero sobre todo de futuro”, puntualizó la Secretaria de Cultura.

