Nuevo León

Nuevo León se blinda para el Mundial FIFA 2026

Instructores de Colombia impartieron un curso de control de multitudes a elementos de Fuerza Civil para fortalecer la estrategia de seguridad

  • 05
  • Noviembre
    2025

Con la mirada puesta en la máxima fiesta futbolera y el compromiso de garantizar un entorno seguro y ordenado, la Nueva Fuerza Civil refuerza su capacitación internacional con la llegada de instructores de la Policía Nacional de Colombia.

Los expertos imparten el curso “Control de multitudes” en los Campos Policiales de Nuevo León.

Esta formación especializada, desarrollada bajo la modalidad de internado, se enfoca en la anticipación, planeación, atención, intervención y evaluación de alteraciones de orden público, así como en herramientas de inteligencia, gestión de riesgo y análisis de situaciones para salvaguardar la paz y tranquilidad ciudadana.

"El curso fortalece nuestra estrategia preventiva y operativa para garantizar un Mundial 2026 seguro, ordenado y con estándares internacionales”, dijo el subinspector Ruiz, mando operativo de Fuerza Civil.

IMG_0598.JPG

Destacó la importancia de esta alianza con Colombia, país con más de 130 años de experiencia en el manejo de eventos masivos.

Los conocimientos adquiridos por los elementos serán multiplicadores dentro de la corporación que lidera el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas.

“Los agentes capacitados serán instructores internos que replicarán los conocimientos en todas las divisiones de Fuerza Civil”, precisó Ruiz, subrayando el efecto de expansión que tendrá esta formación en las distintas áreas operativas.

Aseguró que el modelo colombiano aporta una visión moderna y humana del control de multitudes, priorizando la mediación y la prevención antes que la fuerza.

“Lo más valioso es su modelo preventivo, basado en el diálogo, la inteligencia social y el control eficiente de multitudes”, expresó el mando.

Resaltó que esta filosofía se alinea con la estrategia integral impulsada por el gobernador Samuel García para modernizar la seguridad pública.

IMG_0629 (1).JPG

La profesionalización constante, señaló Ruiz, es el sello que distingue a la corporación, recientemente catalogada como la número uno a nivel nacional por segundo trimestre consecutivo en confianza y desempeño.

“La continuidad que estamos dando hoy día a nuestro servicio, la profesionalización constante nos mantiene como la mejor policía del país: moderna, disciplinada y preparada”, enfatizó.

Cabe destacar que, como parte de esta cooperación, una delegación de mandos operativos, académicos e inteligencia de Fuerza Civil viajó previamente a Bogotá, Colombia, para capacitarse con unidades de élite de la Policía Nacional.

Desde entonces, se ha construido una relación de confianza y hermandad entre ambas instituciones.

“Visualizamos una cooperación permanente en capacitación, intercambio de información, inteligencia y fortalecimiento institucional”, sostuvo Ruiz, al remarcar que esta sinergia internacional no solo beneficia a la corporación, sino también a toda la ciudadanía.

Con estas acciones, Nuevo León se consolida como un referente nacional en seguridad pública, al apostar por una fuerza policial moderna, humana y altamente preparada para los desafíos que traerán los grandes eventos internacionales.

IMG_0644.JPG

Datos

FIFA establece una serie de requerimientos de seguridad estrictos para los países, gobiernos y ciudades que albergan partidos del Mundial, ya que busca garantizar la integridad de jugadores, aficionados, personal operativo y autoridades.

Principales requerimientos FIFA

1. Estadio y zonas aledañas:
Perímetro controlado, CCTV HD, plan de evacuación, detectores de metales, zonas restringidas.

2. Coordinación Autoridades:
Comité local con policía, ejército, protección civil, inteligencia; centro de comando (C4); fuerzas de reacción y antiterrorismo.

3. Seguridad Nacional:
Garantías federales: migración, fronteras, antiterrorismo, coordinación territorial, entorno pacífico.

4. Protección de personas clave:
Seguridad para jugadores, árbitros, VIPs; convoyes y rutas seguras.

5. Control de amenazas y riesgos:
Evaluación de riesgos; prohibición de entrada a personas con antecedentes; control de drones, armas, explosivos, bioseguridad.

6. Tecnología y comunicación:
Comunicaciones seguras, monitoreo digital/redes sociales, alertas tempranas, difusión pública en emergencias.

7. Fan Fest y Aficionados:
Policía visible, seguridad privada FIFA, plan de protección civil, coordinación con transporte y servicios.

8. Legislación y garantías:
Ajustes legales (visas, comercio, alcohol); cumplimiento del concepto de seguridad FIFA; gobierno asume costos mediante "government guarantees".


