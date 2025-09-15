Cerrar X
Nuevo León

Nuevo León suma seis partidos del Mundial 2026; aceleran obras

Samuel García señaló que la noticia obliga a concluir en marzo varias de las obras, principalmente la remodelación del Aeropuerto Internacional de Monterrey

  • 15
  • Septiembre
    2025

La FIFA confirmó que Nuevo León será sede de seis encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio BBVA, dos más de los que originalmente estaban previstos.

El anuncio fue dado a conocer por el gobernador Samuel García durante la sesión solemne del Informe de Gobierno de Héctor García, alcalde de Guadalupe.

El mandatario señaló que la noticia obliga a concluir en marzo de 2026 varias de las obras en infraestructura, principalmente la remodelación del Aeropuerto Internacional de Monterrey, que se transformará en un recinto moderno con capacidad para recibir 60 vuelos directos adicionales, tanto nacionales como internacionales.

“Hoy estamos seguros que para marzo, porque nos dieron la gran noticia de que Guadalupe va a tener dos juegos más. Van a ser seis juegos oficiales aquí en Guadalupe. Ahora tiene que estar para marzo terminado el nuevo aeropuerto completamente remodelado. 60 vuelos directos nuevos, nacionales e internacionales va a tener la ciudad, la autopista arbolada, Constitución completamente limpia, bacheada, el carril expreso terminado y por ahí va a ser la gran entrada a Guadalupe”.

El gobernador añadió que, además del aeropuerto, se contempla concluir el carril exprés de la avenida Constitución, la rehabilitación integral de la autopista arbolada y el programa de bacheo en los accesos principales. Asimismo, se proyecta que la Línea 1 del Metro esté completamente modernizada, con una estación Expo renovada que conectará directamente con el Corredor Verde, a escasos metros del BBVA. 

“Quien no venga en carro, vamos a tener la línea 1 del metro completamente remodelada, la estación Expo nueva y, quien se baje en Exposición, camina unos metros y llega al corredor verde”, especificó.


