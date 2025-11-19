Nuevo León y Japón fortalecen cooperación e inversión

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, sostuvo una reunión de trabajo con el Embajador de Japón en México, Honsei Kozo, en la que abordaron temas clave para fortalecer la cooperación bilateral en materia de inversión, educación, tecnología y seguridad.

El encuentro se realizó en el Salón Juárez y contó con la presencia del Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores; la Secretaria de Cultura, Melissa Segura; el titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas; el Subsecretario de Inversión, Emmanuel Loo; y el Cónsul Honorario de Japón en Monterrey, Gabriel Fernando Chapa.

García Sepúlveda destacó que Nuevo León se ha posicionado como uno de los estados más atractivos para la inversión extranjera gracias a los avances en seguridad, gestión del agua, educación y movilidad.

Señaló que el estado avanza en proyectos estratégicos como el nuevo Cuartel General, la incorporación de helicópteros y más policías, la remodelación del Aeropuerto de Monterrey, las nuevas líneas 4 y 6 del Metro, más de 4 mil nuevos camiones urbanos y obras hídricas prioritarias.

Por su parte, el Embajador Honsei Kozo expresó el interés de empresas japonesas en invertir en el estado, destacando que la seguridad y el abasto de agua son factores fundamentales para atraer capital.

Propuso además trabajar conjuntamente para mejorar el ambiente de negocios, promover innovación y energía limpia, así como fortalecer el intercambio cultural y de talento, incluyendo a la comunidad Nikkei y asociaciones de exbecarios de Japón.

Durante la reunión, Kozo también planteó la importancia de atender el tema migratorio.

En respuesta, el gobernador instruyó a su equipo a establecer una red de trabajo con la representación japonesa para coordinar acciones y avanzar en soluciones conjuntas.

La reunión concluyó con la firma del Embajador Honsei Kozo en el libro de visitantes distinguidos, fortaleciendo así los vínculos entre Japón y Nuevo León.

