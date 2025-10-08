Cerrar X
2dac2a0d_e438_4e5f_9b4d_575a41f2d469_cf496376b5
Nuevo León

Nuevo micrositio permite consultar el cuarto informe de NL

El gobierno estatal a través de la oficina de comunicación lanzó el micrositio del cuarto informe de gobierno de Samuel García Sepúlveda

  • 08
  • Octubre
    2025

Como un ejercicio de transparencia, el gobierno estatal a través de la oficina de comunicación lanzó el micrositio del cuarto informe de gobierno de Samuel García Sepúlveda.

El portal digital https://cuartoinforme.nl.gob.mx está diseñado para ofrecer a la ciudadanía un acceso fácil, ágil y visual a los resultados y el estado que guarda la administración pública estatal.

Una vez que el documento oficial del cuarto informe sea presentado ante el Congreso del Estado de Nuevo León, estará disponible para consulta y descarga en este mismo portal.

Al ingresar al sitio, los ciudadanos encontrarán un prólogo del gobernador donde se detalla la razón por la cual Nuevo León ocupa los primeros lugares a nivel nacional en todos los indicadores.

"Hoy Nuevo León ocupa los primeros lugares en temas clave para el desarrollo de la ciudadanía: seguridad, economía, generación de empleo, reducción de pobreza, coberturas de salud y educación, solo para mencionar algunos”, informó el gobernador en un mensaje publicado en la plataforma.

“Esto es gracias a que durante cuatro años hemos invertido todo nuestro tiempo y esfuerzo para lograr lo que los gobiernos pasados no quisieron ni pudieron hacer en 40: construir un nuevo Nuevo León. Este cambio se nota en las obras históricas, los récords y los resultados que hablan por sí solos. Y lo que viene también va en tiempo y forma. ¡Gracias por tu confianza!”, añadió el mandatario estatal.

El sitio web no solo aloja el material informativo, aseguraron, sino que también ofrece videos institucionales por eje temático. 

También funcionará como enlace para la transmisión en vivo de la presentación del cuarto informe del gobernador a la ciudadanía programada para el próximo 9 de noviembre.

El micrositio estructura la información del informe en los ejes de generación de riqueza sostenible; igualdad para todas las personas y buen gobierno.

Además, la página ofrece secciones con información relevante en temas específicos como movilidad, seguridad, medio ambiente, agua, economía y Mundial.

Las autoridades estatales indicaron que, a tan solo un clic, los ciudadanos podrán conocer los detalles y el progreso de obras históricas, inversiones en seguridad y las acciones aplicadas en beneficio de la entidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T123749_462_faa5b8d5c9
Entrega gobernador 16 unidades para ruta 224 Cometas
EH_CONTEXTO_16_7872032579
Atienden escuelas de NL para prevenir proliferación del dengue
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T114805_186_847d193e3d
Piden implementar campañas para detectar enfermedades congénitas
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T145105_210_b05989aca0
Denuncian entrega de 151 cuerpos a universidades de Jalisco
tesla_eua_893e4512d2
Investiga EUA de nuevo a Tesla por fallas en conducción autónoma
EH_UNA_FOTO_9f4b5975c1
Suspenden paso vehicular en vados por crecientes de ríos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×