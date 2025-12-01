Cerrar X
Nuevo León

Ofertaba pirotecnia en redes dueño de casa en Pesquería

El dueño de la casa que explotó por pirotecnia almacenada en Pesquería ofertaba a través de Facebook su ilegal mercancía

  • 01
  • Diciembre
    2025

El dueño de la casa que explotó por pirotecnia almacenada en Pesquería ofertaba a través de Facebook su ilegal mercancía.

Pedro Macías, -quien falleció durante la tragedia-, vendía al menos 82 tipos diferentes de artefactos con pólvora.

En sus redes sociales compartía listas con precios que iban desde los $40 pesos por las denominadas “abejas chinas”, hasta los $6,200 por un paquete de fuegos artificiales.

Macías publicaba su vendimia desde al menos diciembre de 2021, y cada año, en diferentes temporadas, mostraba la diversidad de explosivos que almacenaba. 

b4a5880d-716e-49a3-bbd3-ca075c58bee1.jfif

“Festeja las fiestas patrias con pirotecnia, ya tenemos de todo”, se lee en un post de Facebook.

Imágenes difundidas por él mismo muestran cajas y bolsas repletas de explosivos al interior de su domicilio.

Su perfil público deja ver además que concretaba ventas con habitantes de Pesquería y Apodaca mediante la plataforma.

El viernes la casa donde habitaba Macías explotó por la pirotecnia guardada ilegalmente, dejando como saldo 80 casas dañadas, casi una decena de heridos, y cuatro muertos, entre ellos el propio vendedor y su hija de 15 años.

En la zona de la tragedia, la colonia Los Olmos, la mercancía que ofertaba todavía puede verse esparcida a metros de distancia.

Artefactos conocidos como “palomas gigantes” que no alcanzaron a estallar salieron proyectadas y se acumularon cuadras atrás del incidente.

Las casas aledañas también tenían en sus inmediaciones kilos del papel periódico del que estaban hechos los productos que sí explotaron.

39d7e083-0461-44e9-901b-ba364be1a848.jfif


