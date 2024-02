Ofrece Samuel disculpa a feministas detenidas con violencia

En el marco de la presentación del libro “Incluyéndonos”, el gobernador Samuel García ofreció una disculpa pública a las integrantes de grupos feministas que el pasado 10 de abril de 2022 fueron capturadas con violencia por elementos de Fuerza Civil, tras manifestarse a las afueras de Palacio de Gobierno a razón de desapariciones forzadas y feminicidios.

El mandatario estatal reconoció que estaban en su derecho de manifestarse y alzar la voz.

“El día de hoy me presento ante ustedes a ofrecer una disculpa pública a Jennifer Aguayo, a Nadia Garza Rodríguez y a todas las mujeres que fueron sujetas de violencia ante los hechos registrados el 10 de abril de 2022, cuando este grupo de mujeres integrantes de colectivos se manifestaban en Palacio de Gobierno con motiva y justa razón por diversos casos de desaparición y de feminicidios”, expresó.

Y consideró que los derechos de estas mujeres y los colectivos en general, fueron violados, al ser agredidas física y verbalmente en ejercicio de su libertad de expresión.

“Fueron de detenidas de manera ilegal y arbitraria además de ser agredidas físicamente por elementos de Fuerza Civil. Esto representó sin lugar a dudas una falta grave a los derechos humanos”, lamentó.

Por ello enunció las acciones que se han tomado desde entonces para beneficio de los grupos que hoy son “aliados del estado”:

- Promover el diálogo con las colectivas para analizar la preocupante situación que atravesamos en temas de género, violencia y libertad de expresión.

- Creación de protocolo de actuación policial para elementos de Fuerza Civil.

- Cambios institucionales en el mando dentro de Fuerza Civil.

Y llamó a quienes resultaron víctimas de aquella situación a solicitar más apoyo del gobierno estatal si así lo requieren.

“Seguimos abiertos para que si las personas agraviadas, consideran necesario algún apoyo adicional, puedan acercarse con nosotros para darle seguimiento a sus demandas”, insistió.

Anuncia estado creación de la Procuraduría de Defensa de las Mujeres

En tanto, para la no repetición de eventos violentos como los del 2022 a manos de Fuerza Civil, y para garantizar la no discriminación y no violencia contra las mujeres, García Sepúlveda anunció la creación de la Procuraduría de Defensa de las Mujeres, en la que se invertirán 25 millones de pesos para que arranque operaciones.

“Gracias al trabajo de estas mesas, vamos a crear la Procuraduría de Defensa de las Mujeres que inicia sus funciones ya”, sostuvo.

Ésta brindará atención y representación jurídica a mujeres y víctimas de violencia, además, será reforzada con la Red Estatal de Refugios y Centros Violeta.

Asimismo, ante la negativa del Congreso Local para la instalación de la Comisión de Inclusión y No Discriminación, el gobierno estatal designó un presupuesto desde el 2022 para avanzar en el tema de protección a grupo vulnerables y anunció el lanzamiento de la convocatoria para instalar el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación (COPRED).

“Con ello, a partir de ya, Nuevo León tendrá un organismo con autonomía jurídica y administrativa para acompañar y dar seguimiento a los casos de discriminación en este estado”, sostuvo.

Una vez terminada la convocatoria, será enviada al Congreso con la esperanza de que sea analizada y aprobada.

