Nuevo León

Ofrecen atención veterinaria en colonias de Santa Catarina

La administración municipal reafirmó su compromiso con cuidado y protección de los animales de compañía con el fin de garantizar su salud

  • 17
  • Octubre
    2025

El gobierno municipal llevó a las colonias de Santa Catarina los servicios médicos veterinarios gratuitos.

Como parte del programa permanente de Bienestar Animal, se ofrecieron consultas sin costo, así como la vacunación antirrábica y corte de uñas para animales en diversos sectores como Hacienda El Palmar, Cordilleras del Virrey, Puerta Mitras, entre otros.

Los esfuerzos realizados por orden del alcalde Jesús Nava tienen como objetivo el fomentar el cuidado responsable de los animales de compañía y garantizar su salud. 

En cada jornada el personal de Bienestar Animal, se agendan diversas citas para consultas médicas a domicilio y registra a los interesados en brigadas de esterilización.

 


