Ofrecen dinero por lectura de iris en Monterrey

-¿Entonces cómo es el procedimiento?, ¿qué te ponen en el ojo?

-Nada, nada, ¿cuándo te vas a retratar cierras los ojos?

-¿Entonces, me toman una foto a mi cara?

-No, no, sin foto, es clasificación de ti, ya no de tu huella dactilar.

-¿Con láser?

-No, es una inteligencia artificial que lo graba.