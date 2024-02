Padecen por plaga de mosquitos en la colonia Punta Alta en García

Desde hace dos años que la colonia Punta Alta, en García, comenzó a entregar viviendas, los vecinos padecen intensas plagas de mosquitos.

Expusieron que a esta especie se le conoce como "jejenes" y, además de que es incómodo, pican y dejan ronchas en todo el cuerpo.

La parte quejosa refiere que no hay atención por parte de Servicios Públicos de García, debido a que las constructoras Lanterra y Alora no han entregado la colonia al municipio.

Por ende, el ayuntamiento no los toma en cuenta; no hay quien fumigue, no hay quien corte el pasto y no hay atención a los vecinos.

Ellos mismos han implementado tácticas para no ser víctimas de tantas picaduras: se untan detergente (Suavitel) y ungüentos.

Y no pueden salir ni al parque, porque temen sufrir picaduras.

