Pareja detenida en Monterrey con droga y vehículo ligado a robos

Una pareja fue detenida por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que se les encontraran 12 envoltorios con una sustancia similar al cristal. Además, el vehículo en el que se trasladaban está siendo investigado por su participación en robos a domicilios.

La detención de Rosario “N”, de 29 años; Pedro “N”, de 51, y María “N”, de 59, se realizó a las 23:20 horas en el cruce de las calles Villagómez y Carlos Salazar, cuando oficiales realizaban un recorrido de vigilancia.

Los uniformados observaron un vehículo Chevrolet Cruze blanco, con placas SAD-761-B, cuyos ocupantes mostraban una actitud sospechosa. Al marcarles el alto, los tripulantes descendieron e insultaron a los policías, lo que motivó una revisión.

Durante la inspección, los oficiales localizaron los envoltorios con droga y $44 dólares en efectivo. Además, al verificar los antecedentes de María “N”, se descubrió que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo.

De acuerdo con investigaciones en curso, Rosario “N” y Pedro “N” están relacionados con el robo de dos cajas fuertes, cada una en diferentes domicilios ubicados en la colonia Cumbres, Quinto Sector el pasado 26 de junio.

El segundo, el sábado 6 de septiembre, en el Segundo Sector de la misma colonia, donde fue sustraída una caja de seguridad que contenía $20 mil dólares, cinco mil euros y joyas valuadas en más de $300 mil pesos.

En ambos casos, el automóvil asegurado habría sido utilizado para huir tras cometer los robos. Presuntamente, Pedro “N” ingresaba a los domicilios, mientras Rosario “N” lo esperaba en el exterior para facilitar la huida.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes en las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde continuarán las investigaciones.

