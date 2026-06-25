Pedirán justicia por caso de osa Mina frente a La Pastora

El caso de la osa cobró notoriedad nacional en septiembre de 2025, cuando se viralizaron videos que mostraban su deteriorado estado físico

Colectivos y activistas defensores de los animales convocaron a una manifestación para exigir justicia por el caso de la osa Mina, cuyo fallecimiento fue confirmado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Fundación Invictus.

La protesta se realizará el próximo sábado 27 de junio a las 11:00 horas en la entrada del Zoológico La Pastora, sobre la avenida Eloy Cavazos, lugar donde el ejemplar permaneció durante años en condiciones cuestionables.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por ambas instituciones, Mina falleció el pasado 10 de junio a consecuencia de un paro respiratorio. Los resultados de la necropsia fueron entregados el 23 de junio y determinaron que la causa de muerte fue una enfermedad cardiaca crónica avanzada que provocó un edema pulmonar severo e insuficiencia respiratoria aguda.

La osa se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra el maltrato animal luego de ser rescatada del Zoológico La Pastora en 2025, tras evidenciarse las condiciones extremas de abandono en las que se encontraba.

Mina fue trasladada hacia Hidalgo para recibir atención especializada

Mina fue trasladada en estado crítico a la Fundación Invictus, en Pachuca, Hidalgo, donde permaneció durante nueve meses bajo atención especializada. Según detallaron las autoridades, a su llegada presentaba un severo cuadro de desnutrición crónica que contribuyó al desarrollo de cardiomegalia, además de graves y dolorosos problemas en la piel que pudieron ser tratados y aliviados durante su estancia.

A lo largo de su recuperación, la Fundación Invictus compartió constantemente en redes sociales los avances del ejemplar. La última actualización de este tipo fue publicada a principios de mayo, cuando informaron que, tras siete meses de cuidados, Mina había logrado aumentar 32 kilogramos de peso, al pasar de 28 a 60 kilos.

El caso de la osa cobró notoriedad nacional en septiembre de 2025, cuando se viralizaron videos que mostraban su deteriorado estado físico y la falta de mejoría dentro del zoológico. Las imágenes provocaron una ola de indignación ciudadana y señalamientos de presunta negligencia en el manejo del ejemplar.

Presión e investigaciones derivaron en clausura de Zoológico La Pastora

La presión social y las investigaciones derivaron en la clausura temporal total del Zoológico La Pastora por parte de la PROFEPA, así como en la destitución del coordinador del recinto.

Ahora, tras confirmarse el fallecimiento de Mina, organizaciones defensoras de los animales buscan que el caso no quede impune. Por ello, convocaron a la concentración frente al zoológico con el objetivo de exigir castigo para los responsables de las condiciones en las que vivió la osa antes de su rescate y para demandar justicia en su memoria.