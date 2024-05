Pese a temperaturas extremas no deja de trabajar

Todos los fines de semana la señora Rebeca sufre de calor más de lo normal, y es que trabajar frente a un comal, la lleva a sentir temperaturas superiores a los 45 grados.

“Pues nada más imagínate, como a 50 grados más o menos estamos aquí en los comales”, comentó Rebeca.

Y aunque esté viviendo las llamas en vida, las ricas tortillas de maíz y harina no deben de faltar en una deliciosa taquería, donde doña Rebeca arde trabajando.

¿Cómo le hace usted para soportar este calor?, se le preguntó, "pues estamos ahorita con abanicos por todos lados, pero no nos damos abasto"

Oiga, ¿pero no le ha dado un golpe de calor?, se le preguntó, "no, gracias a Dios no, obvio en frío quieres estar en los comales”, respondió.

Para mantenerse bien hidratada, los sueros y las aguas naturales no son suficientes.

“Yo me tomo sueros, agua natural y mi coca al final”

A pesar de pasar horas expuesta en altas temperaturas, las buenas torres de tortillas no pueden faltar gracias a las increíbles manos de doña Rebeca.

“Te sales de repente a tomar aire, cuando tienes suficiente tortilla, te sales a tomar aire y vuelves a entrar al comal”, resaltó.

Si te quejas del calor, sin duda no aguantarías el gran trabajo de estar horas frente a un comal en plenos 40 grados.





