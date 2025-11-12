Cerrar X
Nuevo León

Pide Adrián contemplar aumento a municipios en Paquete Fiscal

Se espera que en los próximos días, tras las reuniones entre las autoridades estatales y el congreso del estado, puedan destrabarse las negociaciones

  • 12
  • Noviembre
    2025

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, hizo un llamado al congreso del estado para que en el presupuesto del 2026 se contemple un aumento del 20 al 30 por ciento en los recursos destinados a los municipios.

Señaló que este incremento también es necesario para fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos locales.

“Estamos atendiendo muchas de las responsabilidades estatales y federales. Las  estamos atendiendo los municipios, asumiéndolo con nuestros costos ordinarios, más bien con nuestros recursos ordinarios y por eso exhortamos al congreso a que sea sensible que en el próximo presupuesto se puedan establecer mayores participaciones.

Esta situación, dijo, limita la posibilidad de invertir en otras áreas prioritarias como servicios públicos, infraestructura, movilidad y programas sociales.

“Esperamos que en esta ocasión sean atendidas estas solicitudes que estamos haciendo que son muy importantes para poder prestarle servicios públicos de calidad a los ciudadanos”, expresó el alcalde

Se espera que en los próximos días, tras las reuniones entre las autoridades estatales y el congreso del estado, puedan destrabarse las negociaciones y se apruebe el presupuesto.


