Pide Colosio a AMLO que indulte a Mario Aburto

“La justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es darle vuelta a la página, no me afecta personalmente, pero me incomoda, es incómodo, yo creo que es incómodo para todos, pero en particular para mi persona porque toca fibras un poco más sensibles... Es un tema donde más adelante también tengo que darles la cara a mis hijos de qué fue lo que les pasó a sus abuelos y esto ciertamente no ayuda”

Luis Donaldo Colosio Riojas