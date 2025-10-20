Pide Hospital San José solicitar expedientes antes del cierre

El grupo educativo Tecnológico de Monterrey anunció el cierre definitivo del Hospital San José tras 55 años de servicio a la comunidad de Nuevo León.

Como parte de las acciones de este anuncio, la institución ha solicitado a los pacientes del Hospital San José de los últimos cinco años que inicien el proceso para obtener una copia de su expediente médico.

Para los pacientes actualmente en tratamiento o con servicios programados, se ha asegurado que los canales oficiales están disponibles para dar seguimiento puntual, informó la institución a través de un comunicado.

“Si usted fue paciente durante los últimos cinco años en el Hospital San José, podrá obtener una copia de su expediente médico”, se lee en comunicado “carta a los pacientes”.

Para solicitar el documento, los interesados deben descargar un formato, llenarlo y enviarlo a los canales de comunicación del hospital a través del correo Expediantes.Clinicos@servicios.tecsalud.mx

También se anunció que los servicios de radioterapia y hemodiálisis en el Hospital San José permanecerán abiertos hasta nuevo aviso.

Los servicios de diagnóstico y atención clínica que se ofrecían en el Hospital San José serán transferidos paulatinamente al Hospital Zambrano Hellion, un proceso que inició el pasado viernes 17 de octubre para garantizar la continuidad en la atención médica de los pacientes.

Esta decisión forma parte de su visión "Rumbo 2030" y dará paso a la creación del Campus Ciencias de la Salud, un nuevo pilar de su Centro Médico Académico.

