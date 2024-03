Pide PAN a Movimiento Ciudadano que dejen sus curules

Al cumplir la sesión 15 sin que los diputados de Movimiento Ciudadano entren al pleno, el diputado coordinador del PAN Carlos de la Fuente, les pidió que renuncien a sus curules y se los dejen a los suplentes que sí quieren trabajar.

Este martes los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano, a pesar que sí asisten al Congreso y toman su lugar en sus respectivas comisiones, estos no han tomado asistencia en el pleno por cinco semanas, lo cual ha retrasado el desfogue del rezago legislativo que tiene este poder.

Entre los pendientes que existen en el Congreso del Estado es la selección del nuevo Fiscal General, del Fiscal Especializado en Delitos Electorales, el Fiscal de Anticorrupción, la iniciativa de reforma en materia ambiental que Samuel García propuso para sancionar a la refinería de Cadereyta, la sanción al mismo gobernador por actos anticipados de campaña, entre otros temas.

“La verdad es que, si ya no quieren trabajar que se vayan, si no quieren hacer las reformas necesarias como las de medio ambiente, movilidad, seguridad y como tantas, las más de 150 reformas que ya están enlistadas, que ya pasaron por comisiones y que no quieren sesionar los compañeros de Movimiento Ciudadano.

“Pues que pidan licencia y que dejen venir a sus suplentes, como aquellos que están dedicados a una campaña para alcaldía o regiduría que ya han pedido licencia, esa es la invitación que les hacemos”, dijo De la Fuente.

Según la información que han dado a conocer los diputados de Movimiento Ciudadano, sí se les ha descontado al menos un tercio de su salario por el hecho de no tomar asistencia en el Pleno del Congreso del estado.

Sin embargo, han puntualizado que desconocen cuál es el criterio que la tesorería del Congreso está usando para descontarles el sueldo, ya que según el reglamento del Poder Legislativo, si entran a Comisiones pero no al pleno, es una cantidad específica la que se les debe de descontar.

