Nuevo León

Pide PAN estudio para usar gas natural en Refinería de Cadereyta

La bancada albiazul exhortó a Pemex y Semarnat a analizar la viabilidad técnica y económica de sustituir el combustóleo por gas natural para reducir emisiones

  • 10
  • Noviembre
    2025

La bancada local del PAN solicitó a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizar un estudio de factibilidad para que la Refinería de Cadereyta sustituya el uso de combustóleo por gas natural.

De acuerdo con el punto de acuerdo presentado por la diputada Claudia Caballero, el objetivo es reducir las emisiones contaminantes que genera la planta, considerada una de las principales fuentes industriales dentro del área metropolitana de Monterrey.

“La Refinería de Cadereyta es una de las principales instalaciones industriales en la Zona Metropolitana de Monterrey. Actualmente utiliza combustóleo como combustible para calderas y hornos, el cual contiene altas concentraciones de azufre y genera emisiones significativas de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas finas y dióxido de carbono, todos ellos contaminantes asociados a afectaciones respiratorias, cardiovasculares y climáticas.

“La alternativa tecnológicamente viable es la sustitución progresiva del combustóleo por gas natural, combustible que produce menores emisiones por unidad de energía”, mencionó Claudia Caballero.

La propuesta plantea que el cambio de combustible sería técnicamente posible sin necesidad de cerrar la planta, mediante la adaptación de su infraestructura actual, siempre y cuando los resultados del estudio determinen su viabilidad técnica, económica y operativa.

El exhorto solicita que Pemex y la Semarnat publiquen los resultados del análisis en un plazo no mayor a 90 días, incluyendo diagnósticos sobre infraestructura, suministro de gas natural, inversión requerida y estimaciones comparativas de emisiones.

Además, el grupo legislativo pidió que los resultados sean públicos y presentados ante el Congreso local para su seguimiento y discusión.

Como parte del mismo punto de acuerdo, los diputados del PAN también exhortaron al Gobierno estatal a reactivar las alertas ambientales, transparentar el uso del llamado “Impuesto Verde” y publicar los resultados del Inventario de Emisiones pendiente desde hace varios meses.

El exhorto fue dirigido a la Secretaría estatal de Medio Ambiente, a la Semarnat y a Pemex, con el argumento de que se requiere una acción coordinada entre los tres niveles de gobierno para atender los altos niveles de contaminación registrados recientemente en la Zona Metropolitana de Monterrey.


