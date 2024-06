Pide PC de NL a extremar cuidados por lluvias de fin de semana

“Si no tenemos a que salir de casa, no salgamos, muy importante, no tirar basura en la calle y, obviamente, la más importante de todas: no cruzar ríos, arroyos, vados o corrientes de agua que pudieran arrastrar a nuestro vehículo o a una persona, en su caso"

“Y si se está en la vía pública, no tocar cables, no estar abajo de estructuras como anuncios, o de árboles que pueda ocasionar un incidente”, indicó