Pide Sección 50 partida presupuestaria para maestros jubilados

Los representantes de los maestros jubilados de la Sección 50 solicitaron que se etiquete una partida en el presupuesto 2026, para tener certeza de que se les pague el diferencial salarial pendiente del 2024 y 2025.

Casi 100 maestros jubilados, acompañados por el líder de la Sección 50, el maestro Juan José González, acudieron al Congreso del Estado a presentar el punto de acuerdo, en donde aseguraron que con el adeudo del 2024 y 2025 del diferencial salarial, es una suma de casi 100 millones de pesos.

“En el 2024 se generó una diferencia mayor por una negociación histórica de la organización sindical, que viene a ser un diferencial de hasta un 6.43% para los compañeros jubilados, el cual nunca se entregó. Se hicieron las gestiones necesarias, los compañeros jubilados estuvieron movilizando, la organización sindical hizo lo propio en las diferentes dependencias, haciendo la solicitud, pero no encontramos una respuesta; lo hicimos también aquí en el Congreso y no hubo respuesta.

“Y seguimos con la misma situación, la misma problemática; hemos estado en las diferentes mesas, hemos estado trabajando con los compañeros, algunos compañeros de jubilados se han estado movilizando y han estado también buscando la respuesta para los compañeros jubilados y no ha sido así”, dijo Juan José González.

Ante la falta de una respuesta, los maestros jubilados aseguran que, con las negociaciones del presupuesto en la puerta, los diputados pueden abogar por sus pagos, por lo cual solicitaron que se haga dicha partida presupuestal.

De igual manera, solicitaron se haga una estrategia específica que dé una solución definitiva a la problemática de la falta del pago de este diferencial que genera el ajuste salarial entre el incremento de los trabajadores en activo y el incremento de los jubilados y pensionados, con el propósito de igualar esta prestación y evitando que la diferencia siga creciendo entre ambos grupos.

“Que se encuentren los mecanismos que permitan darle certeza a los compañeros jubilados de que no van a tener que salir a solicitarlo, que podamos tener un mecanismo en el cual los propios compañeros sepan que sus jubilaciones, independientemente del incremento con los activos, ese diferencial se pueda solventar.

“Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Confiamos y hemos escuchado a los diferentes diputados donde se muestran sensibles, se muestran en solidaridad y, pues bueno, eso es lo que buscamos ver precisamente en este presupuesto, que se vea plasmada esa solidaridad en el presupuesto etiquetado para nuestros compañeros jubilados”, agregó el líder sindical.

Desde hace más de dos años, los maestros jubilados y pensionados de la Sección 50 están solicitando que se les pague de manera completa sus pensiones, ya que se les sigue debiendo ese 6.43% de aumento.

