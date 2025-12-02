Cerrar X
Pide Waldo no usar mesa de seguridad para fines políticos

El senador respaldó al alcalde de Escobedo y advirtió que la Mesa de Seguridad debe mantenerse técnica y no presionar al Congreso en el Presupuesto 2026

El senador por Nuevo León, Waldo Fernández, se unió al llamado del alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, para evitar que la Mesa de Seguridad del Estado sea utilizada con fines políticos como herramienta de presión en el contexto de la discusión del Presupuesto 2026.

El legislador federal hizo referencia a la información que trascendió sobre un supuesto "aval" de dicha mesa a la propuesta presupuestal del Gobierno del Estado, a lo que respondió enfáticamente.

Fernández indicó que la Mesa de Seguridad no tiene competencia legal ni atribuciones para validar presupuestos, pues su naturaleza es meramente técnica y de coordinación.

“La mesa no tiene competencia para validar presupuestos, pero sobre todo no se puede hacer el uso político de esta mesa para presionar a las y los diputados, que en su actuar soberano, deberán decidir el presupuesto para Nuevo León”, aseguró el senador.

También hizo un llamado a respetar la autonomía del Congreso local, señalando que las diputadas y los diputados deben decidir el Presupuesto de Nuevo León en pleno ejercicio de su soberanía, sin presiones externas.

El senador reiteró que la prioridad de la Mesa de Seguridad debe ser permanecer como un espacio de diálogo institucional que preserve su naturaleza técnica, sin intervenir en decisiones que corresponden exclusivamente al Poder Legislativo.


