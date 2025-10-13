Piden acción penal contra involucrados en tragedia de Catujanes

El caso del Fraccionamiento Catujanes, al sur de Monterrey, debe llegar hasta las últimas consecuencias, incluso ejercer acción penal para llevar a la cárcel a quienes hayan dado pie a la tragedia en la que murió un bebé de siete meses tras las lluvias del 25 de septiembre, exigieron diputados locales del Congreso de Nuevo León.

Legisladores de Movimiento Ciudadano y Morena pidieron que el municipio de Monterrey, a través de Protección Civil y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, así como la Fiscalía General de Justicia del Estado, realicen una inspección en el lugar para investigar si hubo obstrucción de cañadas o construcciones irregulares que hayan sido el origen del problema.

Y es que hasta el momento, afirmaron, no se ha realizado ni una inspección en el lugar, o por lo menos no se ha informado públicamente, por lo que pidieron actuar y transparentar lo que se ejecute.

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo, afirmó que en este tema no puede apostarse al olvido, por lo que debe castigarse a quienes son responsables de construcciones posiblemente irregulares.

“Este tema es muy lamentable; yo creo que, al final, al tratarse de una pérdida humana, y con estas características, pues no se debe permitir, ni mucho menos que se pueda repetir; creo que se tiene que investigar".

“Tiene que haber una investigación y tiene que haber acción penal, porque hubo una pérdida de una vida humana; entonces, pues no es suficiente el escarnio público o una multa, tiene que haber cárcel para alguien de los responsables de la construcción de ese desarrollo, que se investigue y que haya una sanción”, exigió.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, exigió deslindar responsabilidades, tanto de particulares como de autoridades que hayan otorgado permisos y hayan sido omisas.

“Es necesario deslindar responsabilidades en todos los sentidos; lamentablemente, Monterrey ha sido un municipio donde las decisiones se toman desde el escritorio, lo que ha traído consecuencias muy negativas, sobre todo no respetando las cañadas y nuestros cerros y montañas".

“Tenemos que considerar muchísimo que no estamos en condiciones, en muchas ocasiones, de autorizar este tipo de construcciones y, de todas maneras, se hace”, señaló.

El pasado 25 de septiembre llovió de manera copiosa en la zona de la Carretera Nacional, provocando fuertes escurrimientos en las zonas montañosas.

En el Fraccionamiento Catujanes, una barda formó una represa y, tras el colapso, el agua ingresó a una vivienda de la colonia vecina Bosques del Vergel y arrastró a una madre de familia y a su bebé, el cual fue a dar a un hospital, falleciendo días después.

El pasado martes, El Horizonte dio a conocer que el Fraccionamiento Catujanes, de Trazzo Urbano, perteneciente a IDEI, se construyó sobre una cañada, según expertos y vecinos, y el jueves se reveló que al fraccionamiento se le permitió utilizar las calles como “drenajes superficiales”, por lo que en el área central no habría canales subterráneos pese a la gran cantidad de agua que baja del Cerro de la Silla.

Comentarios