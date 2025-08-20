Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_20_at_4_05_00_PM_e951a3a247
Nuevo León

Piden acelerar la creación del Registro de Deudores Alimentarios

La diputada Greta Barra pidió acelerar la creación del registro para que todo lo que se ha reformado en torno a ese tema pueda ser aplicado de una vez

  • 20
  • Agosto
    2025

La diputada de Morena, Greta Barra, pidió acelerar la creación del Registro de Deudores Alimentarios para que todo lo que se ha reformado en torno a ese tema pueda ser aplicado de una vez.

Durante la sesión permanente de este miércoles, la diputada indicó que reformas como aquellas que prohibirían que los deudores alimentarios tramiten documentos como las licencias de conducir, pasaportes o incluso que entren a los estadios deportivos y otros recintos recreativos, no pueden entrar en vigor si no existe el registro primero. 

“Tenemos pendiente el tema del Registro Estatal de Deudores Alimentarios; ya existe un registro nacional desde hace muchos años y muchos estados ya tienen su registro, pero en Nuevo León nos hemos quedado cortos en ese avance de los derechos para las mujeres y las infancias".

“Exigimos un registro estatal de deudores alimentarios; ya se hicieron mesas de trabajo, en donde no asistió el Poder Judicial, lo cual fue muy lamentable, porque el Poder Judicial ha sido cómplice en muchos de los casos de los deudores alimentarios”, indicó la diputada Greta Barra. 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartidas por la legisladora, más del 67 por ciento de las madres con custodia no reciben de manera constante la pensión alimenticia. Esta omisión repercute directamente en la alimentación, educación y bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Y puntualizó que en Nuevo León muchos deudores eluden sus obligaciones cambiando de domicilio, ocultando ingresos o aprovechando vacíos legales que dificultan la ejecución de sentencias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_3_181b8be2d1
Incendio consume 2 locales en el Mercado Juárez de Monterrey
finanzas_restaurantes_4f098b40a9
Viene boom restaurantero en NL junto al Mundial 2026
Whats_App_Image_2025_08_21_at_12_34_32_AM_2a977e369a
Kamilla Rakhimova motiva a futuras promesas de NL
publicidad

Últimas Noticias

garcia_luna_6c37a3a901
Denuncia Genaro García Luna maltratos en prisión de EUA
INFO_7_UNA_FOTO_6_e28a13d86e
Cae tráiler en arroyo tras salir de la carretera; conductor muere
ue_eua_945e11edbf
Firman EUA y UE acuerdo comercial con aranceles del 15%
publicidad

Más Vistas

nl_abrahm_vargas_metrorrey_obras_f7dd445c37
Ante el regreso a clases reabrirán los carriles exprés
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T163003_644_6a841e3278
Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
publicidad
×