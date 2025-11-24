Piden análisis más profundo en aumento del ISN en Paquete Fiscal

Ante el aumento del 3 al 4% en el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) que está en la propuesta del Paquete Fiscal 2026, los diputados en el Congreso del estado pidieron un análisis más profundo e incluso que no se modifique.

El coordinador de Morena, Mario Soto, indicó que desde que vieron las modificaciones al ISN, no estuvieron de acuerdo, ya que se afectarían a muchas pequeñas y medianas empresas.

“No estamos a favor de ese incremento en el impuesto sobre nómina de un 3 al 4% y no es tanto el incremento, sino que no se haya hecho en consenso y en coordinación con empresarios y que no se haya dicho nada absolutamente este tema y se entregue así de la nada.

“Lo que queremos es un planteamiento de mayor responsabilidad por parte del Estado. Si bien el Estado necesita un presupuesto, si bien todas las instituciones necesitan tener certeza jurídica y financiera”, dijo Mario Soto.

Por su parte, la diputada coordinadora del PRD, Perla Villarreal, indicó que se tiene que analizar detalladamente el alza a este impuesto, para saber el impacto que tendría en la ciudadanía.

“Tenemos demasiada inquietud y lo platicábamos todos desde el día que se presentaron las cámaras, las empresas de todo tipo, de la preocupación tan grande que se tiene; lo que sigue realmente es escucharlos, analizar bien cómo viene, tomar todos sus puntos de vista y ver realmente a qué negociación se puede llegar”, dijo Perla Villarreal.

Por otro lado, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, aseguró que este aumento no trae afectaciones a las pequeñas y medianas empresas; sin embargo, dijo que sí se debe escuchar la opinión de las cámaras empresariales.

“No hay un daño hacia la actividad productiva que cada una de estas empresas realiza, que se cuida a las pequeñas y medianas empresas, que buscamos sí ingresos adicionales para el Estado, pero para obras específicas y programas también muy específicos y que en ningún momento se busca tomar una decisión que no vaya de acuerdo también con escuchar las inquietudes que ellos están presentando”, dijo Sandra Pámanes.

Para poder escuchar a todos los involucrados en este tema del aumento, la diputada Lorena de la Garza, presidenta de la comisión de presupuesto, indicó que ya están preparando mesas de trabajo con las cámaras empresariales y también la tesorería del estado; sin embargo, no especificó cuándo serían.

Comentarios