Piden dialogo con vecinos de la Rotonda de las Casas en Leones

Ante la consulta para retirar la Rotonda de las Casas de la Avenida Paseo de los Leones en Monterrey, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes pidió al Gobierno Municipal tener dialogo con todos los vecinos de esa colonia, para saber sí todos estaban de acuerdo en ser reubicados.

Desde la semana pasada se dio a conocer que un grupo de vecinos, junto con el Gobierno de Monterrey, lanzaron una consulta pública sobre si se tiene que quitar o no la Rotonda de las Casas para aliviar el tráfico que se hace en esa zona de Monterrey.

“Yo no sé si en realidad ya haya algún dialogo con los vecinos, entiendo que con algunos sí y con algunos otros no, pero cuando se plantea un proyecto de esta magnitud, se debe de haber una cuerdo con el 100% de los habitantes de esa zona, no solamente con un grupo.

“Primero llegaron las casas y luego se construyeron las avenidas, además se debe de hacer un estudio para ver si esto realmente ayuda al flujo vehicular o son otras las medidas que se deben de tomar para darle una solución de fondo a esta problemática que sabemos que se tiene”, dijo Sandra Pámanes.

La llamada Rotonda de las Casas, ubicada en Paseo de los Leones, en la zona de Cumbres de Monterrey, es una glorieta construida alrededor de 60 viviendas, las cuales en los años 80 fueron vendidas con la promesa de que ahí terminaría la avenida y no se extendería ni un kilómetro más.

Sin embargo, esto no fue así y las viviendas quedaron atrapadas en medio de esta avenida de alto flujo, lo cual ha traído accidentes frecuentes y hace que los habitantes se encuentren en una congestión vehicular constante, pues esta avenida es de alto flujo la mayor parte de los días.

