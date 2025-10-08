Piden estudios en la zona de Catujanes para posibles desalojos

Diputados en el Congreso del Estado exhortaron al municipio de Monterrey a realizar estudios en todas las colonias de la zona del Huajuco, sobre todo en Catujanes, para verificar peligros ante lluvias fuertes y si es necesario desalojar a las familias de las casas que representen peligro para los mismos ciudadanos.

Ante la tragedia que sucedió en el fraccionamiento de Catujanes, en donde un bebé perdió la vida luego del derrumbe de una barda por lluvias, se teme que esto vuelva a suceder, sobre todo por las pésimas construcciones de los canales pluviales de ese sector.

“Ahorita que ya están construidos los fraccionamientos, deben de revisar las condiciones en las que se encuentran y, aunque suene muy extremo, si hay necesidad de hacer desalojos, que se hagan, que yo sé que es complicado, pero una vida no se resuelve con un tema mayor.

“Esto ya pasó, en el fraccionamiento de la colonia Antigua por Lázaro Cárdenas, que hubo un derrumbe, que no se perdieron vidas, pero se clausuró la mitad de la privada, con mucha resistencia de los ciudadanos, pero creo que es momento en que este tipo de construcciones no se dejen al ‘ahí se va’”, dijo la diputada del PRI Armida Serrato.

Esta petición fue apoyada por el diputado coordinador de Morena, Mario Soto, quien aseguró que estas construcciones mal hechas fueron permitidas por la corrupción en las Secretarías de Desarrollo Urbano que dieron los permisos para estos fraccionamientos sin verificar los peligros que representaban.

“Estamos de acuerdo, porque los estudios de factibilidad se tenían que hacer antes de la construcción; no se hicieron o se hicieron en base a la corrupción.

“Pero sí se deben hacer nuevos estudios para esa zona del sur de Monterrey porque siempre se presentan fuertes inundaciones y se tiene que prevenir otra tragedia”, agregó Mario Soto.

La diputada Sandra Pámanes, coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), agregó que todos estos fraccionamientos están construidos en base a un desorden que no respeta el desarrollo sostenible.

“Cada vez es más fuerte la voz de la ciudadanía que se expresa en contra de estas construcciones o autorizaciones por parte del municipio y nosotros nos sumamos a esta voz que exige que se respeten los lineamientos de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Monterrey para evitar estas situaciones donde hay pérdidas de vidas humanas.

“Y debe de haber consecuencias para quienes hayan tomado decisiones o se hayan prestado para la construcción de estos fraccionamientos porque ahora estamos viviendo estas pésimas consecuencias. Exigimos al municipio de Monterrey que revise esta solicitud que se hizo en su momento y en qué momento faltó esta supervisión en la creación de los canales pluviales”, indicó la coordinadora de Movimiento Ciudadano.

El pasado 25 de septiembre, debido al derrumbe de una barda que se debilitó por la corriente y acumulación de agua tras las fuertes lluvias, un bebé salió herido y semanas después perdió la vida.

Expertos señalaron que esta acumulación de agua se dio debido a que los canales pluviales en la zona de Bosques del Vergel y Catujanes no fueron construidos debidamente, además de que estas casas están construidas encima de una cañada natural.

