Nuevo León

Piden fortalecer ley que proteja a mujeres con cáncer de mama

La Secretaría de Salud de Nuevo León pide al Congreso estatal fortalecer la legislación y aumentar el presupuesto para la atención de mujeres con cáncer de mama

  • 08
  • Octubre
    2025

La secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, hizo un llamado al Congreso del Estado para revisar y fortalecer la legislación que ampara a las mujeres con cáncer de mama, así como garantizar que el presupuesto destinado a su atención continúe creciendo con el paso de los años.

Durante el Nuevo León Informa, Marroquín destacó la importancia de mantener e incrementar los recursos para este programa.

“Pedirle al Congreso que nos valide que ampara la protección a las mujeres contra el cáncer de mama y el presupuesto asignado, pues se vaya incrementando en el transcurso de los años, porque sin duda es uno de los programas de coberturas universales que más pacientes ha integrado en esta estrategia”, expresó la funcionaria.

Información en desarrollo...

