Piden implementar campañas para detectar enfermedades congénitas

El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó enviar un exhorto a la titular de la Secretaría de Salud para implementar campañas informativas para detectar y prevenir enfermedades congénitas.

Ante el aumento de estos padecimientos en el país, la diputada Gabriela Govea planteó que la detección temprana durante el embarazo mejora considerablemente la calidad de vida de los recién nacidos.

Se busca destacar los beneficios del ácido fólico, así como el acceso a pruebas de tamiz neonatal ampliado para mejorar la atención en las unidades de salud.

"La finalidad del exhorto está encaminada desarrollar programas de concientización y atención prenatal dirigidos a la identificación y prevención de malformaciones congénitas como la espina bífida [...] se pretende exhortar con la obligación de los gobiernos de proteger el derecho a la salud reconocido en la esfera jurídica de la declaración", mencionó Govea.

La prevención de dichas enfermedades tiene un impacto directo en la salud tanto de las madres como de sus hijos, por lo que tiene un enfoque preventivo en el que se destaca la importancia de ingerir el ácido fólico para reducir las probabilidades de padecer alguna enfermedad.

Este dictamen fue aprobado por unanimidades por los legisladores.

