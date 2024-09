Piden PRI y PAN sobornos a Samuel para aprobar Presupuesto: AMLO

“Samuel ganó con el voto de los ciudadanos y la información que yo tengo es que empezaron a sobornarlo porque no tenía mayoría o no tiene en la cámara, entonces, para aprobar el presupuesto, le pedían moches los líderes de los otros partidos y como no, dicen los que saben de los moches, como no (se mochó), no le aprobaron el presupuesto".