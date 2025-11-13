Piden que expliquen a detalle participaciones a municipios

Al insistir con el aumento de las participaciones federales a los municipios hasta en un 30%, el Gobierno del estado aseguró que ya se les entrega eso, a lo cual los diputados pidieron que especificaran cómo lo hacen.

Al finalizar la primera reunión de negociación del presupuesto, el diputado Carlos de la Fuente, líder de la bancada del PAN, indicó que para ellos y los alcaldes no es de esa manera, ya que actualmente hay atribuciones que tomaron los municipios por falta de respuesta estatal o federal.

“Dicen que ellos ya entregan el 30%, que dan el 20%, pero que con todos los fondos que dan ya se cumple".

“Les pedimos que nos lo clarifiquen porque nosotros no lo vemos así”, dijo el diputado Carlos de la Fuente, coordinador del PAN.

En el mismo sentido, el coordinador del PRI. Heriberto Treviño insistió en que el presupuesto debe ser municipalista y que aún hay tiempo para analizar.

“Ahorita se planteó (el presupuesto municipalista) y tendremos que velar por un presupuesto que sea municipalista, tenemos que velar por los intereses de nuestros alcaldes, porque los municipios requieren recursos para enfrentar las crisis que tienen".

“Ya se lo hicimos ver al tesorero del estado y al secretario general de gobierno, pero es algo que seguiremos platicando”, agregó Heriberto Treviño.

Desde el año pasado, tanto alcaldes como diputados de algunas fuerzas políticas han insistido en que es fundamental que se aumenten a un 30% las participaciones federales a los municipios, para que pueda haber una continuidad con los proyectos que benefician a la ciudadanía.

Sin embargo, desde el estado se ha mantenido la postura de que ese aumento sería irresponsable, ya que afectaría al presupuesto del estado en general, ya que actualmente se transfiere hasta un 25% de las participaciones y aportaciones que recibe la entidad.

Ya que, dentro del presupuesto del 2025, se asigna a los municipios el 17% del presupuesto estatal, más otras aportaciones como el fondo del Desarrollo Municipal, el Fondo de Ultracrecimiento Municipal, el Fondo de Seguridad para los Municipios y fondos descentralizados.

