Piden que particulares aporten más recursos a interconexión

A los propietarios de terrenos que saldrán “ganones” con la interconexión de La Diana se les pudo solicitar no solo el 25%, sino incluso la totalidad del costo de la obra de haberse aplicado el Impuesto de Mejoría Específica.

Este impuesto, contemplado en el Código Fiscal de la Federación, se aplica a quienes resultan beneficiados con una obra pública al ver incrementado el valor de sus propiedades, como ocurrirá en este caso.

Y es que, a pesar de que la ley da la opción de exigirle a particulares que se van a beneficiar con una obra pública que cubran el costo de la misma, en el caso de la Interconexión Vial La Diana, el 75% se cubrirá con impuestos de los ciudadanos.

Expertos afirmaron que en este caso, se debió aplicar totalmente un Impuesto de Mejoría Específica para que la obra fuera financiada por dueños de terrenos que verán multiplicada su plusvalía, como es el caso de la Fundación Montemayor.

En otros países como España o Estados Unidos, dijo a El Horizonte un experto en desarrollo urbano y obras públicas, las obras como la Interconexión La Diana la pagan totalmente los particulares porque es evidente que esto lo recuperarán al exponenciarse el valor de sus propiedades.

“En México la ley dice, porque existe el Impuesto de Mejoría Específica, que si una obra de infraestructura causa una mejoría en el valor de los predios, el gobierno puede decretar un impuesto; hay que decretar el impuesto".

“Entonces, en esas obras como esa Interconexión que va a incorporar a muchos terrenos a un desarrollo de mucho más alto nivel económico, tiene que decretar el impuesto que es municipal y se hace efectivo y con eso se financia la obra, ese es el deber ser”, indicó el especialista, quien pidió no revelar su nombre.

En el caso de México, abundó, los gobiernos le sacan la vuelta a aplicar el Impuesto de Mejoría Específica porque son “impopulares”.

“No es como que un favor, no, claro que no, si se decreta el impuesto que tiene que autorizar el Congreso, él tiene que pagarlo, tienen que pagar todo".

“Sí, dice un estudio del MIT que en México no se cobra eso por miedo a perder popularidad de los gobernantes, pero pues generalmente lo que cobras es mucho menos que la plusvalía”, explicó.

El artículo 2, en su fracción tercera, del Código Fiscal de la Federación faculta a los estados a aplicar las “contribuciones de mejoras”, que es precisamente ese impuesto.

No se especifica el porcentaje que se debe cubrir, pues, según el experto, eso lo debe analizar y decretar el Congreso local y el estado, y los municipios lo pueden cobrar, según sea el caso.

“III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas”, señala el apartado.

Ayer, El Horizonte dio a conocer que en el caso de la Interconexión La Diana, además de mejorar la movilidad, el proyecto también conlleva un “negociazo”, pues los predios duplicarán su valor, lo que tan solo a la Fundación Montemayor le dejaría una probable ganancia de más de $4,000 millones de pesos.

Aun así, ese particular solo aportó $300 millones de los $1,200 que costará la vía, lo cual es 25%, mientras que el resto se pagará con dinero público.

“Sí, sube cuatro o cinco veces el valor de la tierra y con mucho menos que eso se hace la obra".

“Y es que no paga el gobierno, pagan los contribuyentes, pagan los ciudadanos, pagamos todos y se benefician unos cuantos".

“O sea, con lo que pagas tú, lo que pago yo, lo que pague en todos impuestos, se lo vamos a aplicar a que el señor Montemayor, que es el dueño de la mayoría de los terrenos, se gane mucha lana”, indicó la fuente.

